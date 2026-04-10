Kentucky Derby: ¿Cómo queda la tabla con el retiro de Class President?

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Ante la noticia generada este viernes en horas de la mañana sobre la lesión del potro Class President, que lo deja afuera de toda oportunidad para competir en la edición 152 del Kentucky Derby (G1), la tabla del denominado camino a las rosas tiene un pequeño cambio, pero que marca la diferencia.

Con la ausencia de Class President, el Top 20 recibe a otro purasangre de un reconocido entrenador que ya tiene a un ejemplar dentro de los 10 primeros y del mismo se ha confirmado su monta.

El sustituto de Class President para la carrera de las rosas

Iron Honor, propiedad del St. Elias Stable, William Lawrence y el Glassman Racing que entrena Chad Brown, ocupa ahora el puesto 17 en la tabla de la ruta al Kentucky Derby. Con 50 puntos, este potro ganador de dos carreras, entre ellas el Gotham Stakes (G3), en tres salidas y $229,250, tiene la posibilidad de participar en el primero de la Triple Corona.

Sin embargo, al momento de redactar esta nota, la participación de Iron Honor no está confirmada, pues en la última actualización de la tabla, aparece como “posible”, lo que signifca que, de no entrar en la carrera, lo haría en su lugar Chief Wallabee, el entrenado por Bill Mott que tiene 50 puntos y está en la posición 21.

Es importante recordar que, para los purasangres nacidos en Estados Unidos solamente hay 17 lugares en el partidor, pues los otros tres fueron destinados a los ejemplares invitados que formaron parte de la ruta tanto en Japón, como en Europa y el Medio Oriente.

Brown tiene en la nómina de manera confirmada a Emerging Market, el cual tendrá al francés Flavien Prat en los controles.