Kentucky Derby: Hijo de Uncle Mo es el primer retirado en el Derby de las Rosas

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Cuando estamos a 22 días para que se celebre una nueva edición del primer paso de la triple corona del turf en Estados Unidos con la realización de la edición 152 del Derby de Kentucky G1 el próximo sábado 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, este viernes se ha dado a conocer la información del primer ejemplar retirado de la prueba.

Kentucky Derby: Primer purasangre retirado de la carrera y quién lo reemplaza

El turfman Elliott Walden, propietario del afamado Winstar Farm dio a conocer mediante su cuenta personal de la redo social X, que el ejemplar Class President, entrenado por Todd Pletcher y el cual iba a ser conducido por el astro puertorriqueño John Velázquez no participará en la Carrera de las Rosas. Walden informó que el potro tendrá 60 días de reposo debido a una contucción ósea, y queno necesita cirugía, debido a que se le realizaron todos los examenes respectivos.

Class President es un tresañero nacido el 12 de marzo del 2023 en WinStar Farm, producto del semental Uncle Mo en la matrona Top Quality por Quality Road el cual lleva una campaña de dos victorias en tres presentaciones y logró su entrada al aparato de partida del Derby con su victoria el pasado 1 de marzo de marzo en el Rebel Stakes G2 que entrega 50 puntos al ganador y se corre en Oaklawn Park.

Con el retiro del ejemplar, ahora su puesto será tomado por el tresañero Iron Honor, propiedad de St Elias Stable y pensionado de Chad Brown, el cual cuenta con la monta del japonés Kazushi Kimura.