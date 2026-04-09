Kentucky Derby: Tyler Gaffalione se montará sobre este pensionado de Brad Cox para conquistar las rosas

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A medida que se acerca la fecha, surge nueva información sobre el prestigioso Kentucky Derby (G1). El primer peldaño de la Triple Corona de los Estados Unidos se disputará el sábado 2 de mayo en una distancia de 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre arena, con una bolsa de premios por repartir de $5 millones.

El entrenador Brad Cox ya tiene en Churchill Downs a dos de sus pupilos con montas confirmadas desde el miércoles: Commandment, que llevará a Luis Sáez, y Further Ado, que contará con "La Leyenda" John Velázquez en los estribos. Sin embargo, restaba definir el jinete para el tercer integrante de su flota, y finalmente se ha anunciado que Tyler Gaffalione completará el tridente de Cox.

El compromiso de “Tyler G” en Churchill Downs

La noticia fue confirmada por su agente, Matt Muzikar: Gaffalione estará sobre el lomo de Fulleffort, el hijo de Liam’s Map que viene de imponerse de manera contundente en el Jeff Ruby Steaks (G3), una prueba de $777,000 que otorgó 100 puntos al ganador.

Fulleffort, propiedad del St. Elias Stable en sociedad con Starlight Racing, posee una campaña breve pero efectiva: siete actuaciones con tres triunfos, dos segundos y un tercer puesto, con ganancias por el orden de $694,115.

En lo que va de año, el potro ha corrido en tres ocasiones, todas sobre la superficie sintética (All Weather) de Turfway Park, en Florence, Kentucky. Esas tres salidas fueron en eventos selectivos: escoltó a los ganadores en el Leonatus Stakes y el John Battaglia Memorial Stakes, antes de su consagración en el citado Jeff Ruby (G3). En esa última victoria, bajo la conducción de Irad Ortiz Jr., detuvo el cronómetro en 1:49.94 para la distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros).

Con esta designación, Brad Cox termina de armar su equipo de tres potros para intentar conquistar la codiciada "Carrera por las Rosas".