Actor venezolano a un pasó de la internacionalización en México

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano sigue conquistando fronteras. El reconocido actor Leonardo Pinto, recordado por sus emblemáticas interpretaciones en la época dorada de la televisión nacional, se encuentra en conversaciones para unirse al elenco de ‘Carnada’, la nueva serie original de la plataforma ViX.

Ligando para proyecto en México

De concretarse su participación, este proyecto marcaría un hito decisivo en su carrera al representar su debut oficial en una súper producción de factura internacional.

‘Carnada’, producida por Televisa en México bajo la mirada experta de Carlos Bardasano como productor ejecutivo, promete mantener a la audiencia al borde del asiento.

La trama sigue los pasos de un exdetective caído en desgracia quien, impulsado por una promesa a su hija adolescente, acepta una misión suicida: transformarse en el señuelo perfecto para atrapar a una enigmática asesina serial que acecha a la élite financiera. La serie cuenta con el protagonismo del destacado actor y comediante mexicano Adrián Uribe.

Carrera exitosa

Para el público venezolano, el rostro de Leonardo Pinto es sinónimo de grandes historias. Su trayectoria incluye títulos que paralizaron al país como ‘Juana la Virgen’, ‘Mi prima Ciela’ y ‘Mis tres hermanas’, todas ellas de RCTV.

Sin embargo, Pinto no ha limitado su talento a la pantalla chica; su labor en las tablas como actor y director de teatro le ha otorgado un respeto sólido en la industria, preparándolo para este salto hacia los mercados globales.

Actualmente, el actor trabaja de la mano con prestigiosas agencias internacionales para consolidar su presencia en el extranjero. Su posible entrada a ‘Carnada’ no solo reafirma su versatilidad, sino que lo posiciona como uno de los perfiles venezolanos con mayor proyección en la actual era del streaming.