Chyno y Nacho mencionan a Miss Venezuela en uno de sus nuevos temas

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El popular dúo venezolano Chyno y Nacho ha lanzado en sus plataformas digitales su álbum de estudio “Radio Venezuela”. Un momento único en sus carreras, por las grandes colaboraciones que tienen con artistas como Joaquina, Elena Rose, Danny Ocean, Noreh y Rawayana.

Miss Venezuela en el tema

Una de las canciones que destacan en el dúo es “Corales” en colaboración con Rawayana, y en la que mencionan a la Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas Goetz.

En el verso Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, dice “Como Clara que tiene la corona”, refiriéndose al triunfo de la modelo y actriz, quien busca para Venezuela la octava corona universal en Puerto Rico.

La rubia de 23 años se pronunció en redes sociales con mucha emoción al escuchar su nombre en el tema, en las voces de dos grandes exponentes del género urbano.

“Queeeeee”, escribió en sus historias de Instagram, junto a un video de ambos artistas interpretando con gran emoción el tema.

Chyno y Nacho brillando

El disco, estrenado este 9 de abril de 2026, marca un momento clave en la evolución del dúo, quienes en el pasado dieron hits increíbles como “Mi niña bonita”.

Fieles a su esencia, los cantantes mezclan en 19 canciones ritmos tropicales, urbanos y pop latino.