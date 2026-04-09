Chyno y Nacho regresan a la escena musical con “Radio Venezuela”

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El reconocido dúo venezolano, Chyno y Nacho, vuelve a captar la atención de la industria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum “Radio Venezuela”, una producción que apuesta por resaltar el talento y la identidad artística del país.

El disco, estrenado el 9 de abril de 2026, marca un momento clave en la evolución del dúo, que tras su regreso continúa consolidando una nueva etapa creativa.

Con una trayectoria que los ha llevado a conquistar escenarios internacionales, los artistas buscan ahora reconectar con sus raíces y rendir homenaje a la música venezolana contemporánea.

Chyno y Nacho se unen a varios artistas

Uno de los aspectos más llamativos de “Radio Venezuela” es su carácter colectivo. El álbum no se limita a la participación de Chyno y Nacho, sino que integra a decenas de artistas venezolanos, convirtiéndose en una especie de vitrina musical del país.

La propuesta que busca amplificar voces y crear un puente entre talentos consolidados y emergentes, cuenta con la colaboración de figuras como Mau y Ricky, Rawayana, Elena Rose, 3AM, Danny Ocean, Noreh, Joaquina, entre otros.

"Radio Venezuela": lista de canciones

Fieles a su esencia, el dúo mezcla ritmos tropicales, urbanos y pop latino, pero en esta ocasión incorpora una narrativa más amplia: la de un país que se expresa a través de su música.

“Radio Venezuela” cuenta con 19 canciones, lo que evidencia que es un proyecto ambicioso y tiene la intención de ofrecer una experiencia diversa para el oyente. Estas son los temas que integran el disco.