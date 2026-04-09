Chyno y Nacho regresan a la escena musical con “Radio Venezuela”

El reconocido dúo venezolano, Chyno y Nacho, vuelve a captar la atención de la industria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum “Radio Venezuela”, una producción que apuesta por resaltar el talento y la identidad artística del país.
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El disco, estrenado el 9 de abril de 2026, marca un momento clave en la evolución del dúo, que tras su regreso continúa consolidando una nueva etapa creativa.
Con una trayectoria que los ha llevado a conquistar escenarios internacionales, los artistas buscan ahora reconectar con sus raíces y rendir homenaje a la música venezolana contemporánea.
Chyno y Nacho se unen a varios artistas
Uno de los aspectos más llamativos de “Radio Venezuela” es su carácter colectivo. El álbum no se limita a la participación de Chyno y Nacho, sino que integra a decenas de artistas venezolanos, convirtiéndose en una especie de vitrina musical del país.
La propuesta que busca amplificar voces y crear un puente entre talentos consolidados y emergentes, cuenta con la colaboración de figuras como Mau y Ricky, Rawayana, Elena Rose, 3AM, Danny Ocean, Noreh, Joaquina, entre otros.
"Radio Venezuela": lista de canciones
Fieles a su esencia, el dúo mezcla ritmos tropicales, urbanos y pop latino, pero en esta ocasión incorpora una narrativa más amplia: la de un país que se expresa a través de su música.
“Radio Venezuela” cuenta con 19 canciones, lo que evidencia que es un proyecto ambicioso y tiene la intención de ofrecer una experiencia diversa para el oyente. Estas son los temas que integran el disco.
- Chataing
- Corales (ft. Rawayana)
- Lassoltería (ft. Lasso)
- Orquídea
- Dónde estás (ft. Mau y Ricky)
- Mosca (ft. 3AM)
- Renny Ottolina
- Fact
- D' Pueblo (ft. Noreh y Luis Silva)
- Entrégame (ft. Danny Ocean)
- Gramófono
- Momentos (ft. Nella)
- Maiquetía (ft. Joaquina)
- Carlitos (ft. Neutro Shorty)
- Na' guará de linda (ft. Akapellah)
- Te extraño (ft. Micro TDH)
- Maleta (ft. 2 merengada)
- D' lejitos (ft. Elena Rose)
- Mar-a-caibo (ft. Caibo, Rafael 'El Pollo' Brito y Huáscar Barradas)