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Chyno y Nacho regresan a la escena musical con “Radio Venezuela”

El disco, estrenado el 9 de abril de 2026, marca un momento clave en la evolución del dúo

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 04:05 pm
Chyno y Nacho regresan a la escena musical con “Radio Venezuela”
Chyno y Nacho / Cortesía
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El reconocido dúo venezolano, Chyno y Nacho, vuelve a captar la atención de la industria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum “Radio Venezuela”, una producción que apuesta por resaltar el talento y la identidad artística del país.

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El disco, estrenado el 9 de abril de 2026, marca un momento clave en la evolución del dúo, que tras su regreso continúa consolidando una nueva etapa creativa.

Con una trayectoria que los ha llevado a conquistar escenarios internacionales, los artistas buscan ahora reconectar con sus raíces y rendir homenaje a la música venezolana contemporánea.

Chyno y Nacho se unen a varios artistas

Uno de los aspectos más llamativos de “Radio Venezuela” es su carácter colectivo. El álbum no se limita a la participación de Chyno y Nacho, sino que integra a decenas de artistas venezolanos, convirtiéndose en una especie de vitrina musical del país.

La propuesta que busca amplificar voces y crear un puente entre talentos consolidados y emergentes, cuenta con la colaboración de figuras como Mau y Ricky, Rawayana, Elena Rose, 3AM, Danny Ocean, Noreh, Joaquina, entre otros.

"Radio Venezuela": lista de canciones

Fieles a su esencia, el dúo mezcla ritmos tropicales, urbanos y pop latino, pero en esta ocasión incorpora una narrativa más amplia: la de un país que se expresa a través de su música.

“Radio Venezuela” cuenta con 19 canciones, lo que evidencia que es un proyecto ambicioso y tiene la intención de ofrecer una experiencia diversa para el oyente. Estas son los temas que integran el disco. 

  • Chataing
  • Corales (ft. Rawayana)
  • Lassoltería (ft. Lasso)
  • Orquídea
  • Dónde estás (ft. Mau y Ricky)
  • Mosca (ft. 3AM)
  • Renny Ottolina
  • Fact
  • D' Pueblo (ft. Noreh y Luis Silva)
  • Entrégame (ft. Danny Ocean)
  • Gramófono
  • Momentos (ft. Nella)
  • Maiquetía (ft. Joaquina)
  • Carlitos (ft. Neutro Shorty)
  • Na' guará de linda (ft. Akapellah)
  • Te extraño (ft. Micro TDH)
  • Maleta (ft. 2 merengada)
  • D' lejitos (ft. Elena Rose)
  • Mar-a-caibo (ft. Caibo, Rafael 'El Pollo' Brito y Huáscar Barradas)

 

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