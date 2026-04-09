UCV FC logra un triunfo histórico en la Conmebol Libertadores

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La Universidad Central FC logró un triunfo vital en sus aspiraciones en la Copa Libertadores 2026 al vencer a su similar el Libertad de Paraguay tres goles a uno. El conjunto capitalino suma su primera victoria en el máximo torneo continental de clubes.

El partido se realizó en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela y fue correspondiente a la jornada 1 del Grupo H. Los goles para el conjunto académico fueron marcados por: Juan Coste 30, Yeiber Murillo al minuto 88 y sobre el tiempo agregado Francisco Solé selló el triunfo en el 90+6. Mientras que el empate provisional a 1-1 lo anotó Lorenzo Melgajero al 61.

Con el triunfo la UCV se ubica en el primer lugar de la zona H, luego que los otros dos rivalen del grupo Independiente del Valle y Rosario Central empataran a cero goles en la jornada inaugural.

El próximo partido del conjunto capitalino será la será la semana que viene contra el conjunto ecuatoriano, Independiente del Valle, el día 15 de abril a las 10:00 pm hora de Venezuela. Encuentro que se disputará en el Banco Guayaquil.

Recordemos que esta es al segunda participación de la UCV en la Copa Libertadores, ya que en la temporada 2025 debutó en este torneo internacional en la Fase 2 clasificatoria, donde cayó ante el Corinthians.