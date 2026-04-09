Coleccionismo y tradición: El secreto detrás del nuevo licor que celebra el legado de Northern Dancer

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En el marco de la disputa de la Maker’s Mark Mile (G1T) este viernes 10 de abril en el hipódromo de Keeneland, la emblemática destilería de Kentucky ha lanzado, en colaboración con el circuito de Lexington, una edición especial que ya cautiva a los aficionados que aprecian los destilados de alta gama.

Este lanzamiento, el tercero de la serie limitada denominada “Greats of the Gate 2026”, está dedicado a uno de los cuatro purasangres no nacidos en Estados Unidos que logró conquistar la "Carrera por las Rosas", generando una gran expectación entre la comunidad internacional.

Un Bourbon dedicado a una leyenda

Maker’s Mark presenta esta pieza de colección en honor al inolvidable Northern Dancer, el crack canadiense que se impuso en el Kentucky Derby de 1964 y que, en la cría mundial, es reconocido como uno de los "Jefes de Raza" más influyentes de todos los tiempos.

Este espirituoso, que cuenta con una graduación de 45% de alcohol, representa un pilar en la alianza de diez años establecida entre la destilería y Keeneland. La botella de un litro forma parte de una iniciativa filantrópica de la marca, la cual ha logrado recaudar más de $8 millones para causas benéficas en el estado de Kentucky a través de sus ventas.

Cada año, la celebración de la carrera con el nombre de Maker’s Mark Mile (G1T) brinda la oportunidad de resaltar la excelencia de este Bourbon kentuckiano, el cual también es la base fundamental para el tradicional Mint Julep, cóctel que se comercializa oficialmente en el Kentucky Derby desde 1938.

Al tratarse de una producción limitada, se espera que las unidades disponibles se agoten rápidamente una vez que salgan al mercado.