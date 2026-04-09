¿Compra compulsiva o estrategia maestra? La inversión de casi $200,000 en pruebas de reclamo que sacude a Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

El "Spring Meet" de Keeneland ofreció este miércoles 8 de abril una jornada compacta pero vibrante de ocho competencias. Aunque la cartelera no contó con pruebas selectivas, la acción en la pista fue intensa de principio a fin. Sin embargo, la verdadera noticia no estuvo solo en los ganadores, sino en los movimientos estratégicos de una de las profesionales de la industria.

Dentro de la programación, las pruebas de reclamo (claiming) de la segunda y cuarta carrera se convirtieron en el escenario de una ofensiva comercial sin precedentes por parte de la entrenadora campeona de Nueva York, Linda Rice, quien terminó como figura principal por encima de los jinetes y ejemplares, en cuanto al protagonismo mediático.

Agresividad en el mercado de reclamos

Rice no dejó pasar la oportunidad de reforzar su establo con vistas a la exigente temporada de verano. En la segunda competencia, con un precio de reclamo de $20,000, la profesional se adjudicó a dos ejemplares: Trew Violence (quien finalizó quinto) y Sully (décimo), en una prueba donde se impuso Mischief Mania.

Lejos de detenerse, en la cuarta carrera —una prueba para yeguas de tres y más años valoradas en $50,000—, Rice redobló la apuesta y reclamó a tres competidoras más: Expecto Patronum (la flamante ganadora), American Miss (segunda) y Oath (séptima).

En total, la inversión de Rice ascendió a la llamativa cifra de $190,000 en una sola tarde. Lo más relevante es que, además de actuar como entrenadora, Linda Rice figura ahora como propietaria de estos cinco purasangres.

Este movimiento estratégico apunta directamente a los próximos compromisos en Nueva York. Es muy probable que veamos a estos nuevos integrantes de su establo en el cierre histórico de Aqueduct y en los prestigiosos festivales de Saratoga, que comprenden el del Belmont Stakes y el relacionado con el del 4 de julio.