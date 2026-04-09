Integrante del dúo "Tisuby & Georgina" aparece y aclara desintegración del dúo

Suscríbete a nuestros canales

Georgina, exintegrante del dúo pop venezolano de los años 90 “Tisuby & Georgina”, reapareció en redes sociales para hablar de su experiencia en la música.

La belleza realizó un video para Instagram hablando de lo que fue hacer música junto a su compañera Tisuby, apareciendo en importantes revistas, entrevistas con populares medios, escribiendo canciones y hasta grabaron un tema con el dúo puertorriqueño Wisin Y Yandel.

Momentos en el grupo

En la primera parte del video, Georgina destacó que muchas personas le habían escrito para preguntar qué había pasado con ambas.

Se mostró muy feliz de conocer que las personas recordaban sus temas que se volvieron muy populares en los años 90 y principios de los 2000.

“Fue un dúo parte de la infancia y de la adolescencia de muchísimos venezolanos. Me emociona muchísimo, no sabía lo importante que fue nuestra música”, dijo.

Destacó que Tisuby y ella grabaron dos discos con Sonorodven. Pero, que el declive de ambas comenzó por no tener un mánager fuerte y firme, que las acompañara todos los días y guiándolas.

Momento especial con Wisin Y Yandel

Georgina mencionó que tras un concierto en Puerto Rico, se le dio la oportunidad de grabar con el también dúo, el cual aseguró que la disquera estaba totalmente negada a que lo hicieran, destacando que era una locura.

“Nosotras nos impusimos y logramos hacerlo. Vivimos varios años en Puerto Rico, luego en Miami, pero en general estábamos bastantes desorientadas”, mencionó.

Luego llegó el amor para ambas, Tisuby entregó su corazón a un puertorriqueño, y ella de un guitarrista, decidiendo que lo mejor era separarse. Aseguró que no fue un proceso fácil, ya que pasó muchos años rogando para poder quedar libre de la discográfica.

Georgina comenzó a cantar en lugares pequeños en Venezuela, luego grabó cuatro discos con Warner Música, hizo giras y de todo eso pasaron 22 años, estando ahora casada y viviendo en España.