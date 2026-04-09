Robert Lewandowski estaría escuchando oferta de este histórico club

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Hora de hablar de Robert Lewandowski, el mítico delantero que hoy viste los colores del FC Barcelona y del que no está del todo claro su futuro para la siguiente campaña, la 2025-26.

Y más dudas existen sobre lo que vendrá a su carrera, a los 37 años (cumple los 38 en agosto), con lo que ya se está hablando en algunos medios de comunicación, como el diario Sport, que dio eco a lo comentado por Luca Cohen, 'youtuber' italiano muy vinculado al entorno del AC Milan.

Según estos dichos, fue el pasado martes cuando se produjo una reunión en Milán con el representante de la agencia del ariete culé y el conjunto italiano, que no sería nuevo su interés por el jugador.

Sport añade en la nota firmada por el periodista Ivan San Antonio: "En todo caso, el encuentro en Italia pudo haberse producido con algún miembro del despacho del agente, no necesariamente con el propio Zahavi. El interés del Milan no es el único. También la Juventus FC habría mostrado en las últimas semanas su predisposición a estudiar la incorporación del delantero, consciente de que su continuidad en el FC Barcelona no está plenamente garantizada".

¿Barcelona quiere la continuidad de Robert Lewandowski?

El polaco lleva cuatro temporadas en el cuadro culé y ya en toda una leyenda en el club, sobre todo por haber decidido llegar en un tiempo complicado de la institución y haber ayudado a regresarlo a la élite mundial.

Son hasta 118 goles los que tiene ya con la entidad, rendimiento que explica por qué desde el alto mando culé, en su dirección técnica, están considerando permitir que el delantero continúe una campaña más.

Eso sí, todo apunta que el futbolista cambiaría un rol estelar por un segundo plano en el FC Barcelona, siempre y cuando desde el club se vaya al mercado en busca de un atacante top que llegue a ser el titular.