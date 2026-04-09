Copa del Rey: ¿Cómo Aramburu se convirtió en uno de los venezolanos más valiosos del mercado?

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El ascenso meteórico de Jon Aramburu es el resultado de una madurez futbolística que lo ha llevado a la cima de la valoración económica para un futbolista venezolano.

El joven lateral derecho se ha consolidado como el jugador criollo más valioso del mercado, alcanzando una cotización de 15 millones de euros en el portal especializado Transfermarkt, cifra que ostenta desde mediados del año pasado y que refleja su estatus de élite en el fútbol europeo.

Desde su debut en la Primera División de España en 2023, ha recorrido un camino de constante evolución. Lo que comenzó como una irrupción prometedora en la Real Sociedad terminó convirtiéndose en una realidad incuestionable.

Su apodo, el "Búfalo", no es gratuito. Se lo ganó a pulso tras una exhibición defensiva inolvidable en la Copa América 2024, donde su despliegue físico cautivó a la audiencia internacional y reafirmaron su compromiso con la Vinotinto.

Cifras de un pilar fundamental

A sus 23 años, los números de Jon Aramburu respaldan su valor de mercado. Con la camiseta de la Real Sociedad, ya roza el centenario de apariciones: 98 compromisos oficiales disputados, más de 6.700 minutos, dos goles y una asistencia

Por su parte, con la Selección Absoluta de Venezuela, su impacto es igualmente relevante. En apenas 20 partidos (repartidos entre Eliminatorias, Copa América y amistosos), el lateral ya registra un gol y tres asistencias, números atípicos para un defensor que subrayan su importancia en el sistema nacional.

A un paso de levantar la Copa

El presente de Aramburu tiene un objetivo inmediato que mantiene en vilo a todo un país, y no es otro que, la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El canterano del Deportivo La Guaira llega como una de las figuras del equipo vasco y con la posibilidad de marcar un hito sin precedentes. De conseguir el título, se convertiría en el primer futbolista venezolano en la historia en ganar este prestigioso torneo español.

La afición venezolana espera con ansias ver al "Búfalo" desplegar su mejor nivel en esta final, lo que no solo podría darle un trofeo a sus vitrinas, sino disparar aún más su valor en un mercado europeo que ya lo tiene bajo la lupa.