¿Se pierde la vuelta? El Atlético se preocupa antes de enfrentar al Barcelona

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El Atlético de Madrid vive horas de máxima tensión y preocupación en su enfermería. A las puertas de uno de los tramos más decisivos de la temporada, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone contiene el aliento a la espera de los resultados médicos de Dávid Hancko.

Aunque en el seno del Metropolitano se aferran a un hilo de esperanza, esperando que las pruebas definitivas de este viernes arrojen un pronóstico favorable, el pesimismo ha empezado a instalarse en el cuerpo técnico.

Existe la posibilidad real de que el central eslovaco no solo se pierda la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona, sino que también quede fuera de la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Pilar en duda

Desde su llegada, Dávid Hancko se ha erigido como una pieza inamovible en el esquema del "Cholo". Su contundencia física y salida de balón le han dado una estabilidad defensiva al equipo que hoy parece estar en riesgo.

Perderlo para la visita a Barcelona supone un golpe táctico durísimo, especialmente considerando la necesidad de frenar el arsenal ofensivo blaugrana en una eliminatoria de esta magnitud y que llega con la intención de remontar el resultado adverso (2-0).

En el peor momento posible

Sin embargo, lo que más atormenta a la afición colchonera es la posibilidad de que la lesión sea de larga duración. Con la final de la Copa del Rey en el horizonte cercano, la baja de Hancko dejaría un vacío difícil de llenar en el partido más importante del año para el club.

La cita ante la Real Sociedad es la oportunidad de levantar un título, y afrontarla sin uno de sus mejores defensores sería un hándicap considerable.

Por ahora, el Atlético se encuentra en una "pausa dramática". El viernes será el día clave para conocer si Hancko podrá forzar su regreso o si, por el contrario, el equipo deberá aprender a sobrevivir sin su mariscal de área en el momento más crítico del calendario.