Copa del Rey

Real sociedad sueña con la Copa del Rey: Fecha y horario de la final 2026

Ya estamos en la cuenta regresiva para la final de la Copa del Rey 2026 por Meridiano Televisión
 

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Meridiano

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 12:40 pm
Real sociedad sueña con la Copa del Rey: Fecha y horario de la final 2026
Yangel Herrera / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey 2026 se definirá con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Sociedad este 18 de abril por Meridiano Televisión.

El duelo dará su pitazo inicial a las 3:00 p.m. (hora de Venezuela), y podrás verlo gratis en señal abierta o streaming de Meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Este encuentro más prestigioso de España tendrá un valor especial para la afición venezolana: Jon Aramburu y Yangel Herrera participarán por primera vez con la Real Sociedad, destacando el auge y la proyección del talento nacional en el fútbol internacional

Será un acontecimiento imperdible para los fanáticos, con experiencias en la calle organizadas por la marca Meridiano, además de concursos, dinámicas digitales y sorteos en redes sociales. 

La cobertura será completa y en la multiplataforma de los especialistas en deportes, garantizando información actualizada y contenido exclusivo. Meridiano siempre te da más.

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