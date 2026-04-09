Champions League: Hansi Flick y su queja que critican en España

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Hansi Flick es el entrenador del FC Barcelona que mejor ha entendido al club en los últimos años. El alemán sabe la importancia de la Champions League y por esa razón se quejó de una polémica jugada contra el Atlético. Situación que ha levantado la polémica en España.

Flick no ocultó su indignación tras una jugada que, a su juicio, debió cambiar el rumbo del partido con un penal y una expulsión. El estratega alemán cuestionó duramente la inacción del VAR ante una mano de Marc Pubill dentro del área, calificando de incomprensible actualmente.

Santiago Cañizares (ex Valencia FC) en el programa de la COPE resaltó: "Todo es interpretable, Pubill con poner en duda la situación comete un error. Lo que me sorprende es que nunca hablamos de los árbitros cuando vamos ganando. Con el marcador en contra, qué claro lo tenemos".

Desde el fútbol español han surgido voces críticas que tachan la actitud del entrenador de oportunista. Hay que recordar que en LaLiga el FC Barcelona fue favorecido contra el Atlético, por una clara expulsión de Gerard Martín que el VAR re interpretó y fue considerado un error.

¿Cómo fue la acción de la polémica de Marc Pubill en el Barca vs Atleti?

El incidente: En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó la pelota en corto hacia Pubill, quien se encontraba dentro del área chica.

La acción de Pubill: El defensor queriendo reubicar el balón, lo detuvo con la mano, colocándola sobre la línea del área pequeña, para proceder a realizar el saque de meta.

La reclamación del Barça: Hansi Flick y sus jugadores protestan exigiendo penalti y la segunda tarjeta amarilla (roja) para Pubill, argumentando que el balón ya estaba en juego desde el pase de Musso.

La decisión arbitral: El árbitro principal, István Kovács, no señaló nada y el VAR tampoco, entendiendo que Pubill reubicó el balón para iniciar el saque de meta.

FC Barcelona tendrá que remontar para clasificar a semifinales

El Barcelona tendrá que hacer un juego perfecto en la vuelta contra el Atlético de Madrid. Con un resultado global de 0-2, debe llegar al estadio Metropolitano con la tarea de anotar 3 goles, sin recibir para clasificar a semifinales de la UEFA Champions League.

Un resultado que será difícil de lograr, tomando en cuenta que el Atleti, en casa ha jugado especialmente bien durante la temporada. Será un juego intenso desde el primer minuto con muchos resultados favorables para los colchoneros contra el Barca en esta competición.