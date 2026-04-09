Final Copa del Rey: El año de Julian Alvarez en números

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La cuenta regresiva hacia la gran final de la Copa del Rey sigue su curso y son muchos los temas que obligadamente hay que revisar sobre un partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que pinta a ser emocionante por la pantalla de Meridiano Televisión.

Uno de los puntos con más reflectores en la antesala del compromiso, previsto al 18 de abril, está enfocado en el ariete de los colchoneros: Julián Álvarez.

Es, quizá, el principal peligro en la ofensiva rojiblanca y el jugador que deben tener referenciado desde el sector del conjunto vasco. Por tanto, repasemos sus números esta campaña.

¿Cómo ha estado Julián Álvarez estadísticamente esta campaña?

El delantero albiceleste no está gozando de su campaña más estelar, si se compara con la anterior en la que firmó hasta 29 goles LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

Ahora mismo, su número está estacionado en un total de 18 dianas en las mismas competiciones. Eso sí, con un menor número de efectividad en la propia edición copera, donde tiene solo un tanto, a diferencia del pasado curso donde anotó cinco.

Su mejor versión, hasta ahora, se ha visto en la Champions League, donde tiene nueve goles en 12 compromisos, algo que marca sus prestaciones en Europa.

No así en la propia liga, en la que tiene incluso menos tantos (8) en una cantidad de 29 partidos. Allí, no se ha podido encontrar al mejor Julián Álvarez, que precisamente firmó en la 2024-25 17 encuentros con las redes contrarias.