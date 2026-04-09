Osmel Sousa hace duras críticas a dos participantes de "La casa de los famosos 6"

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Osmel Sousa se encuentra enganchado con la sexta temporada del reality “La Casa de los famosos”, así lo reveló recientemente, criticando la actitud de dos de las participantes más polémicas.

Con la afilada lengua que siempre ha caracteriza al hacedor de reinas venezolanos, destacó que Celinee Santos y Laura Zapata, son dos participantes, que demuestran mucha agresividad y ataques en contra de otros participantes, situación que no es para nada de su agrado.

Osmel habla de Celinee

“El zar de la belleza”, comentó que la modelo dominicana compitió en el Miss Universo 2024 realizado en México, donde enfrentó fuertes polémicas por no seguir las instrucciones de la organización, en la que él en ese momento estaba como presidente advisor.

“Acuérdate que eras el dolor de cabeza del productor de Miss Universo, cuando decían cojan para la derecha tú cogías para la izquierda. Los productores estaban aterrados, tú no eres nada fácil”, dijo.

En este sentido, aseveró que la morena es una mujer muy bella, pero no se ve muy bien cuando aparece en el 24/7 sin una gota de maquillaje, el cabello despeinada y con un vocabulario que tildó de “corriente”.

Osmel en contra de Laura Zapata

La gran villana de las telenovelas mexicanas, también recibió fuertes palabras del exparticipante de “La casa de los famosos 4”, asegurando que no tiene nada de parecido a su hermana Thalía, a quien considera una dama de gran nivel.

También destacó que Laura debe hacer algo con su cabello, ya que considera se ve muy desaliñada.

“Con ese pelo que tiene, que no sé si es un pelo dañado o le falta hidratación. Parece una lora matada a escobazos. Es agresiva, grosera y Thalía, no hagas las paces con ella, no está a tu nivel”, expresó en un video posteado en su perfil de Instagram.