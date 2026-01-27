Lupita Jones se va en contra de Osmel Sousa: "Abusivo"

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1991 y actriz, Lupita Jones, se fue en contra de Osmel Sousa, en el show “En Casa con Telemundo. Le mexicana fue muy directa y sincera en lanzarle al hacedor de reinas como parte de una dinámica rumbo a "La casa de los famosos 6".

Jones que fue confirmada para el proyecto en su nueva temporada, estuvo recreando el posicionamiento que dará en la casa con sus otros compañeros.

Los presentadores Aleyda Ortiz, Chiky Bombom y Carlos Adyan, colocaron fotografías de varios famosos, entre ellos Osmel, a quien Lupita sin tapujos tildó de “abusivo y grosero”.

Palabras de Jones

La primera mexicana en ganar Miss Universo en Las Vegas, Nevada, aseveró que Sousa tiene una actitud muy mala, que según hace siempre sentir mal a las personas.

“Osmel me parece que eres muy abusivo, tú forma de tratar a la gente es agresiva, haces que la gente se sienta mal y eso no está bien. Siempre encuentras la forma de que todo el mundo se sienta mal”, dijo sin pelos en la lengua.

Los conductores quedaron impresionados por las palabras de María Guadalupe Jones Garay, nombre de pila de la también escritora y empresaria.

Recordemos que Osmel y Lupita hicieron una gran dupla hace muchos años como jurado del reality Nuestra Belleza Latina de Univisión. Sin embargo, en un momento dejaron de estar unidos, en especial cuando Sousa se fue con Raúl Rocha a Miss Universo, persona no grata en la vida de Jones.

La casa de los famosos

El reality ganado en su primera temporada por la también Miss Universo Alicia Machado, comienza el 17 de febrero, por el jugoso premio de 200,000 dólares.

Otros confirmados hasta el momento son Kunno y Jailyne Ojeda.