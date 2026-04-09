Orlando Urdaneta celebra proyecto en Miami: "Estoy de regreso"

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El actor venezolano Orlando Urdaneta utilizó sus redes sociales para compartir una gran noticia con sus seguidores. Y es que, el criollo regresa al teatro con una pieza que promete a enganchar al público en Doral, Miami.

Detalles de la pieza

El protagonista de la exitosa y recordada novela “Elizabeth”, destacó que en la obra interpretará fragmentos de piezas del teatro venezolano, que lo tiene muy emocionado y con ganas de arrancar.

Aseveró que el proyecto lleva por nombre “Sololeo”, y que será estrenada dentro de muy poco en un teatro de Doral, un conglomerado urbano de Miami, donde reside una gran cantidad de venezolanos.

“Los mejores textos del teatro venezolano, interpretado por uno de nuestros grandes actores. Regreso al teatro, sabrán más muy pronto”, destacó en un post en su perfil de Instagram, que ha despertado emoción del público por verlo de nuevo en las tablas.

Honor al teatro venezolano

El artista dejó colgado en la publicación mensajes de piezas teatrales importantes en el país como “El pez que fuma”, “Los hombros de América”, “Reina pepiada”, entre otras, causando intriga.

No se conocen más detalles de la obra como la fecha de estreno o si lo acompañarán otros artistas nacionales.

“Me fascina, mi amado”, le escribió la actriz Marialejandra Martin.