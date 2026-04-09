Softbol

Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: fechas, sedes y dónde verlo gratis en Venezuela

El Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 reunirá a las mejores selecciones del mundo en Colombia. Conoce cuándo se juega, dónde será el torneo y cómo verlo en vivo desde Venezuela
 

Por

Meridiano

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 12:28 pm
Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: fechas, sedes y dónde verlo gratis en Venezuela
Argentina apunta entre los favoritos / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Un evento imperdible del sóftbol mundial

La Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 se perfila como una de las competencias deportivas más atractivas del calendario internacional. Organizado por la WBSC, el torneo contará con la participación de jóvenes promesas que buscarán destacar en la escena global a través de Meridiano Televisión.

Además, los fanáticos venezolanos podrán disfrutar de todos los partidos en señal abierta, lo que convierte a este campeonato en una cita obligatoria para los seguidores del deporte.

Fechas y sede del Mundial Sub-23

El torneo se disputará del 25 de abril al 3 de mayo de 2026 en Sincelejo, Colombia, siendo la primera vez que este país alberga un evento mundial de sóftbol masculino

Los encuentros se jugarán en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrazola, con un calendario que incluye cerca de 50 partidos durante nueve días de competencia. 

¿Dónde ver el Mundial de Sóftbol en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará disponible a través de Meridiano Televisión, tanto en señal abierta como en plataformas digitales como Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. Esto permitirá seguir cada jornada del campeonato desde cualquier dispositivo.

El campeonato contará con 12 selecciones internacionales divididas en dos grupos. Tras la fase inicial, los mejores equipos avanzarán a la Súper Ronda y luego a la disputa por las medallas.

Ya lo sabes: el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026 se jugará del 25 de abril al 3 de mayo y podrás verlo gratis en Venezuela por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Phoenix Suns
Jueves 09 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?