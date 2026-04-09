¿Por qué este velocista continúa como el mejor caballo del mundo según este ranking?

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La Federación Internacional de Autoridades Ecuestres (IFHA) y la casa relojera Longines han hecho pública la actualización de su ranking anual sobre los mejores caballos del mundo. El neozelandés Ka Ying Rising, que inició el año como el purasangre más destacado del planeta, mantiene su hegemonía y lidera esta segunda entrega.

Tras imponerse el pasado domingo en la Sprint Cup (Grupo 2) bajo la conducción de Zac Purton, el ejemplar extendió su racha invicta, la cual mantiene desde el 2 de diciembre de 2024. Desde entonces, ha hilvanado 19 victorias consecutivas, entre ellas su imponente triunfo en The Everest (Grupo 1), la carrera sobre grama con la mayor bolsa de premios en el mundo.

Los escoltas en el nuevo ranking Longines IFHA

Con un rating de 128, Ka Ying Rising (NZ) se sitúa en la cima, para superar al purasangre más ganador de dinero en la historia: Romantic Warrior (IRE), quien cuenta con una calificación de 124. Ambos ejemplares desarrollan su campaña en los exigentes circuitos de Hong Kong.

Tras ellos figura Forever Young (JPN), la estrella japonesa que en febrero conquistó por segundo año consecutivo la Saudi Cup (G1), el premio más cuantioso del hipismo mundial. Por su parte, la cuarta casilla presenta un triple empate entre Croix du Nord (JPN) —ganador de la Dubai World Cup—, Magnitude (USA) y Royal Champion (IRE).

El ranking también detalla la superficie predilecta de cada ejemplar y define su estilo de carrera. Según la nomenclatura técnica, Ka Ying Rising (NZ) es un sprinter (velocista), aunque posee la versatilidad para desempeñarse en distancias intermedias de hasta 6 1/2 y 9 1/2 furlongs.

Finalmente, el reporte destaca que ningún caballo nacido en Sudamérica logra ubicarse dentro de los primeros 20 puestos. En representación de los Estados Unidos, sobresalen los nombres de Magnitude, Nysos, Knightsbridge y el rendidor Skippylongstocking.