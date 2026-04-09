El LAFC alucina con David Martínez: "Nivel de la Champions"

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El impacto de David Martínez en la Concachampions no ha pasado desapercibido para nadie, y mucho menos para su entrenador en Los Angeles FC, Marc Dos Santos.

Tras la estelar actuación del joven venezolano ante el Cruz Azul, donde firmó un doblete en la ida de los cuartos de final, el técnico ofreció un análisis honesto que mezcla la admiración con la exigencia profesional.

"Es un crack en su calidad técnica, su fuerza y su capacidad de cambiar de dirección con velocidad... me recuerda a un nivel de la Champions League", afirmó el estratega, quien fue más allá al colocar el talento de Martínez en la élite global.

El "pero" del entrenador

A pesar de los elogios por su capacidad resolutiva frente al arco y su potencia física, Dos Santos aprovechó la atención mediática para marcarle la hoja de ruta al exjugador de Monagas.

"No es un crack todavía cuando tiene que estar concentrado durante 90 minutos, cuando no tenemos la pelota", sentenció con firmeza.

Estas declaraciones dejan claro que, si bien el venezolano tiene las herramientas para decidir partidos por sí solo, el cuerpo técnico de LAFC busca convertirlo en un jugador total.

Futuro brillante en LAFC

Con apenas 20 años, David Martínez se está confirmando como una de las realidades más emocionantes del fútbol venezolano en el exterior.

Su reciente doblete es una prueba de su jerarquía en momentos de presión, y el hecho de que su entrenador lo compare con el nivel de la máxima competición europea solo ratifica que el techo del "Joya" está muy lejos de ser alcanzado.

Por ahora, el criollo sigue enfocado en cerrar la eliminatoria y llevar al conjunto angelino a las semifinales, sabiendo que cuenta con la confianza de un técnico que sabe que tiene entre manos a un jugador fuera de serie.