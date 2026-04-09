Supervivencia en la duela: El Play-In de la NBA define sus favoritos y cenicientas

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A medida que el calendario oficial de la fase regular se agota, el enfoque se traslada al Torneo Play-In, esa antesala de los Playoffs donde un mal cuarto puede arruinar seis meses de trabajo. Según los últimos modelos probabilísticos, la experiencia y la localía jugarán un papel crucial en las aspiraciones de los ocho equipos involucrados.

Conferencia Oeste: El resurgir de Phoenix

En el salvaje Oeste, los Suns de Phoenix lideran las proyecciones con un contundente 82% de probabilidad de avanzar. Tras una temporada de altibajos, el equipo de Arizona parece haber encontrado su mejor forma física en el momento justo, lo que les otorga una ventaja considerable sobre los LA Clippers, quienes mantienen un sólido pero menos garantizado 59% de opciones, condicionado por la irregularidad de sus estrellas.

La otra cara de la moneda la viven los Golden State Warriors. Con apenas un 24% de probabilidades para superar el torneo, Stephen Curry y compañía se enfrentan a un escenario de "ganar o morir" desde la décima posición. Por su parte, los Portland Trail Blazers se sitúan en una posición intermedia con un 36%, manteniéndose como la posible sorpresa del circuito.

Conferencia Este: Philadelphia impone respeto

En el Este, la narrativa está dominada por los Philadelphia 76ers. Con un 85% de probabilidades (la cifra más alta de todo el torneo), los analistas ven casi imposible que el equipo de Joel Embiid se quede fuera de la postemporada, asumiendo que su caída al Play-In fue un incidente temporal.

La batalla por la segunda plaza disponible será encarnizada. El Orlando Magic parte con ventaja gracias a su 57% de probabilidad, seguido de cerca por los Charlotte Hornets, quienes ostentan un esperanzador 53% tras años de reconstrucción. El dato más alarmante lo registra el Miami Heat, que con solo un 24% de opciones de éxito, refleja una fatiga de roster que podría dejarlos fuera de la fiesta de abril por primera vez en años.

El formato: Sin margen de error

El torneo, que se disputará del 14 al 17 de abril, mantiene el formato de alta presión: los sembrados 7 y 8 solo necesitan ganar un juego para clasificar, mientras que los puestos 9 y 10 deben encadenar dos victorias consecutivas para arrebatar el octavo boleto.

El próximo domingo 12 de abril marcará el cierre oficial de la temporada y definirá los emparejamientos definitivos. Por ahora, las estadísticas dictan sentencia, pero en la NBA, la última palabra siempre la tiene el balón.