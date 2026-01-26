¿Otro Vinotinto a Europa? Clubes alemanes estarían interesados en David Martínez

Suscríbete a nuestros canales

El radar del fútbol europeo ha vuelto a posarse sobre los prospectos venezolanos, y esta vez el protagonista es David Martínez.

De acuerdo con diversos reportes provenientes de Europa, el VfL Wolfsburgo y el Borussia Mönchengladbach son los dos clubes alemanes que han mostrado un interés más firme en el joven nacido en Anzoátegui.

La capacidad de desequilibrio y la proyección de la "Joya" no han pasado desapercibidas para los scouts de la Bundesliga, una liga conocida por ser el trampolín ideal para talentos jóvenes de exportación.

¿Cuánto pide LAFC?

La directiva de Los Angeles FC (LAFC) está consciente del diamante que tiene en sus manos. Tras una temporada donde Martínez acumuló 6 goles y 6 asistencias (sumando todas las competencias), el club habría fijado un precio de salida que oscila entre los 15 y 20 millones de euros.

Si bien el criollo mostró tramos de irregularidad propios de su edad, su impacto en momentos clave y su capacidad para generar peligro por la banda derecha lo han convertido en uno de los activos más valiosos de la MLS.

De concretarse en esas cifras, se convertiría en una de las ventas más caras en la historia de la liga estadounidense para un jugador venezolano.

Efecto Lamadrid

Este interés por David Martínez llega en un momento efervescente para el mercado nacional. La reciente y sorpresiva confirmación de la cesión de Keiber Lamadrid al West Ham United FC, procedente del Deportivo La Guaira, ha servido como un catalizador de confianza para los clubes europeos.

Mientras los despachos arden con posibles ofertas, el atacante venezolano ya se ha reportado a los trabajos de pretemporada del LAFC para la campaña 2026.

El jugador se mantiene enfocado en lo físico, sabiendo que este año es vital tanto para su club como para su rol en la Selección Vinotinto bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo.