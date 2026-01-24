Keiber Lamadrid ya celebra en Inglaterra con su equipo el West Ham United

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol da vueltas muchas veces inesperadas, definitivamente. Un ejemplo es el venezolano Keiber Lamadrid, que en diciembre de 2025 pasaba sus navidades al lado de su familia en la ciudad de Caracas y semanas después su nombre estaría en los medios informando su traspaso a un club de la Premier League, West Ham United.

La operación fue acordada con una cesión con opción de compra, por parte del club que lo formó como jugador y con el que había debutado en la Primera División de Venezuela.

Lo cierto es que luego de haberse confirmado su llegada a una de las ligas más importantes del mundo, como lo es la Premier, el venezolano ya se ha dejado ver festejando las alegrías de su nuevo club.

Sí, justamente porque el criollo estuvo presente, tal como lo constatan unas imágenes que han rodado por redes sociales, en el Estadio Olímpico de Londres, donde sus nuevos compañeros consiguieron una victoria ante el Sunderland (3-1).

Keiber Lamadrid en el primer equipo

Una de las dudas de esta operación estaba en el rol que la institución iba a darle al extremo-mediocampista venezolano, si la apuesta por él inicialmente pasaba por una adaptación en el segundo equipo o si llegaría directamente para formar parte de la dinámica de la primera unidad.

Lo cierto es que ya el caraqueño también dejó imágenes en el vestuario de la primera plantilla saludando a sus nuevos compañeros, un escenario que pinta favorable para el el futbolista. En medio de todo, el propio entrenador del equipo, Nuno Espírito Santo, se refirió a este refuerzo y apuntó el estado en el que llega el extremo-mediocampista criollo.

"Es un jugador joven, que el club trajo. Está en pretemporada, creo que viene a terminar la temporada, está en el proceso de pretemporada, así que todavía no está realmente listo para jugar, pero lo vamos a evaluar. Lo veremos", dijo.

Con todo esto, hay que esperar a que los días sigan avanzando y analizar el rol que va asumiendo Keiber Lamadrid en el club, sobre todo con la expectativa de lo que puede ser sus primeros minutos en la Premier League.