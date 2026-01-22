Yeferson Soteldo celebra esta decisión de Fluminense

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 22 de enero se hizo oficial lo que era un secreto a voces: Jefferson Savarino es nuevo jugador del Fluminense. Y justamente, este desenlace en la carrera del criollo fue muy celebrado por un compatriota suyo, Yeferson Soteldo.

'Manzanita', que ya forma parte del 'Flu' y viene recuperando sus buenas sensaciones, no tuvo empacho alguno en mostrarse satisfecho con este refuerzo del club, además de conocer ampliamente a Savarino por el paso de ambos en la Vinotinto.

Los dos futbolistas posaron sonrientes con la bandera de Venezuela en una fotografía compartida por las mismas plataformas del club, que reconoce a 'Sava' como un jugador de mucha jerarquía en Brasil, sobre todo por ser uno de los líderes que ayudó a Botafogo a ganar Copa Libertadores y Brasileirao en 2024.

¿Yeferson Soteldo con nuevo socio en Fluminense?

Lo primero que se debe repasar con la llegada de Jefferson al conjunto de Río de Janeiro es que existe una posibilidad latente que el club tenga una dupla venezolana en ataque.

Aunque hay que reconocer que Soteldo actualmente no cuenta con la titularidad absoluta en esa fase ofensiva del equipo, que le ha costado ganar entre sequía goleadora y sus recuperaciones de distintas lesiones.

Ahora bien, lo cierto es que esa posibilidad la tendrá el técnico argentino Luis Zubeldía como una opción dentro de su planificación para 2026, entendiendo lo que cada uno te puede dar en esa zona del campo.

Con Yeferson Soteldo con su clásico desborde como arma principal, mientras Jefferson Savarino se ha caracterizado por ser útil en el pase y su polivalencia en todo el frente de ataque.