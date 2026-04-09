¡Oficial! Venezuela dirá presente en el Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la Vinotinto, no pudo alcanzar el sueño de clasificar y no estará presente en el terreno de juego, el orgullo nacional no faltará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La bandera de Venezuela ondeará en lo más alto del fútbol internacional gracias a su delegación arbitral, la cual ha sido ratificada por la FIFA para formar parte del magno evento.

¿Quiénes representarán a Venezuela?

La terna arbitral venezolana estará liderada por Jesús Valenzuela, quien se ha consolidado como uno de los jueces más respetados de la CONMEBOL. Cabe destacar, que ya estuvo en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, tanto en la fase de grupos como en los octavos de final.

Acompañándolo en las bandas, Venezuela contará con Tulio Moreno y Jorge Urrego como árbitros asistentes. Ambos han sido piezas fundamentales en el equipo de Valenzuela en innumerables encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, Liga FUTVE y Copa Libertadores.

Por otro lado, Juan Soto dirá presente como árbitro oficial del Video Assistant Referee (VAR). Sin dudas, esta representación histórica es una gran alegría para el país.

¡Orgullo nacional!

Aunque el himno nacional no suene antes del pitazo inicial con los once jugadores en cancha, Venezuela estará representada cuando este equipo de expertos salte al césped para impartir justicia.

El arbitraje venezolano ha demostrado que, con esfuerzo y disciplina, es posible llegar a la élite mundial, manteniendo viva la conexión de Venezuela con el torneo más importante a nivel de selecciones.