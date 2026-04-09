Nikola Jokic rompe los esquemas del triple-doble y supera a Westbrook 

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Nikola Jokic no solo está dominando la liga; está reescribiendo los libros de récords. Durante la victoria de los Denver Nuggets por 136-119 sobre los Memphis Grizzlies este miércoles 8 de abril, el "Joker" firmó su triple-doble número 89 conseguido apenas en tres cuartos.

Un abismo de diferencia

La magnitud de esta estadística es difícil de procesar. Desde que la NBA comenzó a rastrear los datos jugada por jugada (play-by-play) en la temporada 1997-98, ningún jugador se acerca a la eficiencia del serbio para llenar la hoja de anotación antes del cierre del partido.

Con este logro, Jokic ahora aventaja por 30 unidades a su perseguidor más cercano en esta categoría específica que es nada mas y nada menos que Rusell Westbrook. Mientras que otros jugadores históricos necesitan los 48 minutos reglamentarios para alcanzar los dobles dígitos en tres categorías, Jokic lo ha convertido en una rutina de tres periodos.

Crónica de una noche histórica en el Ball Arena

El despliegue de Jokic contra Memphis fue una clase magistral de economía de esfuerzo y visión de juego. Terminó el encuentro con 14 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, sellando el triple-doble antes de que sonara la bocina del tercer cuarto:

Eficiencia pura: Solo necesitó 31 minutos en cancha para desmantelar la defensa de los Grizzlies.

A las puertas del récord total: Este desempeño lo coloca con 197 triples-dobles en temporada regular, situándose a solo 12 de alcanzar el récord histórico de Russell Westbrook (209).

El impacto en la era moderna

La estadística de los triples-dobles logrados en tres cuartos es el mejor termómetro de la "dominancia absoluta". Refleja que el jugador no está "cazando estadísticas" en los minutos finales, sino que el flujo natural de su juego es tan superior que la meta se alcanza por inercia.

Con solo dos juegos restantes en la temporada regular, Jokic se encamina a los Playoffs no solo como el motor de Denver, sino como el jugador más estadísticamente devastador que ha visto la liga en décadas.