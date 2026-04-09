El amuleto de cristal: Chet Holmgren y su idilio ininterrumpido con el primer puesto

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En el deporte profesional, se suele decir que nadie es más grande que el equipo, pero los números de Chet Holmgren están empezando a desafiar esa lógica. Tras el reciente cierre de la temporada regular 2025-26, se ha confirmado un dato estadístico que raya en lo inverosímil: Holmgren jamás ha terminado una temporada por debajo del primer puesto en toda su trayectoria competitiva.

Una década de dominio absoluto

La racha del joven interno no es un accidente de una temporada; es un patrón que se extiende por casi diez años, abarcando tres niveles distintos de baloncesto:

Dinastía escolar (2018-2021): Durante sus cuatro años en Minnehaha Academy, Holmgren lideró a los Redhawks a finalizar como el sembrado #1 de su categoría en cada temporada, acumulando múltiples títulos estatales en Minnesota. Excelencia universitaria (2022): En su único año con los Gonzaga Bulldogs, el equipo no solo fue el #1 de la West Coast Conference, sino que entró al torneo de la NCAA como el sembrado #1 de toda la nación. Ascenso en la NBA (2024-2026): Tras perderse su año de novato por lesión (2023), su regreso coincidió con el despegue de los Oklahoma City Thunder. En 2024, OKC sorprendió al mundo liderando el Oeste; en 2025, repitieron la hazaña ganando el anillo; y en este 2026, acaban de asegurar nuevamente el mejor récord de la liga.

La excepción que confirma la regla

Es relevante notar que el único año en el que Chet no terminó en la cima fue 2023, periodo en el que una lesión de Lisfranc lo mantuvo fuera de las canchas. Sin él, los Thunder terminaron en puestos de Play-In. Tan pronto como se calzó las zapatillas en 2024, el equipo saltó directamente a la posición de honor, donde se ha mantenido durante tres años consecutivos.

Más allá de la coincidencia, los analistas destacan que Holmgren aporta elementos que garantizan victorias en fase regular:

Protección del aro: Su capacidad para alterar tiros sin cometer faltas sostiene defensas de élite.

Versatilidad ofensiva: Al ser un pívot que tira de tres y maneja el balón, genera desajustes que los equipos rivales no logran resolver en el calendario del día a día.

Mentalidad ganadora: Heredada de una formación donde "perder" simplemente no era una opción.

Para ponerlo en perspectiva, ni siquiera leyendas como Michael Jordan, LeBron James o Stephen Curry lograron mantener un estatus de "invictos" ante el resto de la tabla en todos sus niveles formativos y profesionales. Holmgren ha convertido el primer puesto en su hábitat natural.

Con la postemporada a la vuelta de la esquina, la pregunta ya no es si Chet puede ganar, sino si alguien es capaz de bajarlo finalmente de la cima que ha ocupado durante toda su vida.