Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026: Fechas, horarios y dónde verla en Venezuela

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión continúa consolidando su liderazgo en la difusión del deporte internacional con la transmisión de un nuevo evento de talla mundial: la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026, organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC).

¿Cuándo y dónde se jugará el torneo?

El torneo se disputará en Sincelejo, Colombia, del 25 de abril al 3 de mayo, con un calendario de 50 juegos que reunirá a las mejores selecciones del mundo. Los encuentros se llevarán a cabo en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrazola, en lo que será un hecho histórico, ya que Colombia albergará por primera vez un campeonato mundial de esta disciplina.

La señal de Meridiano Televisión llevará cada detalle en señal abierta y en alta definición por Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go, garantizando cobertura completa para los fanáticos del sóftbol.

¿Cuáles equipos competirán?

El certamen contará con dos grupos competitivos.

Grupo A: Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia y Sudáfrica.

Grupo B: Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca.

Tras la fase de grupos (25 al 29 de abril), los mejores equipos avanzarán a la Súper Ronda, antes de disputar las medallas el 3 de mayo. Australia, actual campeón tras vencer a Japón en la final de 2023, iniciará la defensa de su título en esta segunda edición del torneo.

De esta manera, Meridiano Televisión reafirma su compromiso con el deporte, llevando a millones de hogares un evento que promete emociones, talento joven y el mejor sóftbol del mundo de manera exclusiva. ¡No te lo puedes perder!