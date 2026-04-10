Entrenador del Olympique de Lyon explota: "No estoy contento con Endrick"

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El idilio entre Endrick y el Olympique de Lyon parece haber entrado en una fase de turbulencia. Tras un desembarco espectacular en la Ligue 1, el joven delantero cedido por el Real Madrid ha bajado sus prestaciones, lo que ha provocado una reacción pública y contundente de su entrenador, Paulo Fonseca.

En declaraciones recientes, el portugués fue directo al grano al ser consultado por el estado de su referente ofensivo. Aunque reconoció factores externos, no aceptó excusas.

"No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de dar más. Lo necesitamos", afirmó.

De la euforia al "estancamiento"

Los números globales de Endrick en Francia siguen siendo notables para un jugador de su edad: seis goles y cinco asistencias en 15 partidos.

Sin embargo, la preocupación de Fonseca radica en la actualidad inmediata. El brasileño no ve puerta desde el pasado 12 de marzo, cuando anotó ante el Celta en la UEFA Europa League.

Esta sequía ha coincidido con un tramo crucial de la temporada donde el Lyon busca consolidar sus aspiraciones europeas.

La fatiga por los compromisos internacionales con la "Canarinha" parece haber hecho mella en la explosividad del atacante, pero consideran que un talento de su calibre debe gestionar mejor la presión y el desgaste físico.

El reto para la joya del Madrid

Con el Real Madrid vigilando de cerca cada uno de sus movimientos, Endrick se enfrenta a su primer gran examen de madurez en Europa. Las palabras de Fonseca no solo buscan un despertar futbolístico, sino también una reacción anímica.

El Lyon necesita que su "9" recupere el instinto asesino para el cierre de campaña; de lo contrario, el sueño francés podría terminar con un sabor agridulce antes de su regreso a la capital española.