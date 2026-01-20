Endrick recupera en una semana el tiempo perdido en Madrid

Suscríbete a nuestros canales

A veces, el talento no necesita más tiempo, sino simplemente más espacio. La joya brasileña Endrick parece haber encontrado en las riberas del Ródano el oxígeno que le faltaba en la capital española. Un dato estadístico demoledor ha puesto de manifiesto la drástica realidad del delantero: en apenas dos partidos con el Olympique de Lyon, Endrick ya suma más minutos que en toda su temporada con el Real Madrid.

El contraste de las cifras

La frialdad de los números cuenta una historia de frustración y liberación. Durante la primera mitad de la campaña 2025-26, Endrick vivió bajo la sombra de la "BMV" (Bellingham, Mbappé, Vinícius). Su participación en el Bernabéu se limitó a breves cameos y minutos de la basura, acumulando apenas 99 minutos en total.

Sin embargo, tras concretarse su préstamo al Lyon a principios de enero, el panorama ha cambiado radicalmente:

Minutos en el Real Madrid (media temporada): 99 minutos.

Minutos en el Lyon (2 partidos): 161 minutos.

En solo 180 minutos de fútbol francés, el brasileño ya ha superado con creces el rodaje que obtuvo en cinco meses vestido de blanco.

De la rotación al protagonismo

El técnico del Lyon ha dejado clara su postura desde el primer día: Endrick no ha llegado para aprender desde el banquillo, sino para liderar el ataque. En sus dos primeras titularidades, el delantero no solo ha aportado frescura, sino que ha demostrado una madurez física que en Madrid parecía pasar desapercibida debido a la falta de continuidad.

"Necesitaba sentir el césped bajo mis botas y la confianza de saber que no me van a cambiar al primer error", habría comentado el entorno del jugador tras su segundo partido en la Ligue 1, donde ya ha registrado su primer gol y una asistencia.

El dilema para el Real Madrid

Este dato abre un debate incómodo en las oficinas de Valdebebas. Si bien la cesión se planteó como una solución para que la perla de 19 años no se estancara, su impacto inmediato en Francia sugiere que quizás estaba más preparado de lo que el cuerpo técnico merengue consideraba.

Con el Madrid sufriendo ocasionalmente por la falta de un "nueve" puro en partidos cerrados, ver a Endrick brillar con 161 minutos de calidad en apenas una semana plantea la pregunta: ¿Se precipitó el club al dejarlo ir o es este el éxito necesario de un plan de desarrollo externo?

Por ahora, la afición del Lyon celebra. Endrick ha pasado de ser una promesa de 10 minutos por partido a ser el referente ofensivo de un equipo que busca puestos europeos. Si mantiene este ritmo de juego, el brasileño llegará a la pretemporada de 2026 no como un aprendiz, sino como un titular contrastado en el fútbol de élite europeo.