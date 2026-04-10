"Colombia le canta a Caracas y a Valencia III" tiene nueva fecha

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Los organizadores del esperado evento "Colombia le canta a Valencia y a Caracas III" han hecho oficial la reprogramación de sus fechas, enviando un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación al Maestro Farid Ortiz.

Con el objetivo de garantizar la calidad del espectáculo y cumplir con la expectativa del público venezolano, la cita musical que viene repotenciada, ha sido pactada para el mes de junio bajo un compromiso renovado de intercambio cultural y un artista sorpresa en cartelera.

La producción ha dispuesto de dos escenarios emblemáticos y de alto nivel para recibir a los amantes de la música tropical, el vallenato y los ritmos urbanos. En Valencia, el encuentro tendrá lugar el viernes 19 de junio en el Wynwood Park, detrás del Hotel Hesperia, en Caracas la cita será el sábado 20 de junio.

Un espectáculo que viene repotenciado

El evento mantiene su nómina de artistas confirmado y anunciados en las redes sociales de la empresa, ofreciendo una mezcla de tradición y nuevos talentos que representan la esencia de los sonidos de la costa colombiana.

Entre los protagonistas destacan Los Morelos, reconocidos por su tradición y calidad musical, junto a Daniel Geles y El Príncipe Jair. Directamente desde Cartagena, se suma al cartel el talento de Kaleth Mau, prometiendo conquistar a los asistentes con su propuesta sonora, una descarga de su género afrocaribe, la champeta en otro nivel.

La experiencia festiva se complementará con la intervención de los destacados Dj Nando y Dj Julio "El Menor", quienes serán los encargados de mantener el ritmo moderno durante ambas jornadas.

Asimismo, la organización ha generado una gran expectativa al confirmar la participación de un artista sorpresa muy esperado por el público, cuya aparición promete ser uno de los momentos más emocionantes de la noche, nombre que será dado a conocer en los próximos días, por tanto, se invita a todos los fanáticos a reservar estas nuevas fechas para disfrutar de una fiesta donde el sentimiento y el ritmo trascenderán fronteras.

Los organizadores agradecen profundamente el apoyo recibido por parte de los seguidores y reiteran su compromiso de ofrecer un espectáculo inolvidable que fortalezca la conexión cultural y musical entre ambos países.

Vale resaltar que la empresa Lench Representaciones informó que las entradas que ya fueron adquiridas son totalmente válidas y quienes ya habían adquirido las entradas y que por razones personales no puedan acudir a la nueva fecha, desde el lunes 13 al viernes 17 de abril, la empresa estará haciendo el reintegro del dinero en la moneda en el que fue cancelado el boleto, en el caso de los pagos efectuados en bolívares, los mismos serán calculados a la tasa del día del canje y tomando en cuenta algunos gastos administrativos mínimos demostrando la seriedad, responsabilidad y confianza de adquirir una entrada con la empresa organizadora.

Para más información y boletería contáctalos a través del 0424 2413809, y las redes sociales de los productores @lenchrepresentaciones, @Aquifueccs_show y @neostageproducciones

NOTA DE PRENSA