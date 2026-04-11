MLB: Keider Montero receta sus primeras arepas de la temporada

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Keider Montero lució espectacular desde el montículo y conquistó su primera victoria de la temporada de gran manera. Y es que gracias a su actuación, los Tigres de Detroit blanquearon por 2 a 0 a los Marlins de Miami en el Comerica Park.

La línea de trabajo del venezolano fue de seis entradas en las que apenas permitió dos imparables, regaló una base por bolas y liquidó por la vía del ponche a siete bateadores. Vale mencionar que su última apertura en cero fue, justamente, contra Miami el 14 de septiembre del año pasado.

Montero no dio respiro a los Marlins

Uno de los inatrapables que sufrió Keider Montero sucedió en el mismo primer inning, cuando Xavier Edwards lo sorprendió con un triple. Sin embargo, el venezolano ponchó a su siguiente rival y luego dominó al otro con un elevado para salir ileso.

En el segundo capítulo se embasó Owen Caissie por medio de un boleto, aunque después de eso pasaron nueve bateadores sin ver luz, hasta que Connor Norby pegó un doble en la alta del quinto que no llegó a nada.

Cabe mencionar que los otros venezolanos de este encuentro pasaron desapercibidos. Gleyber Torres falló en cuatro turnos con un ponche, mientras que Javier Sanoja no tuvo suerte en tres visitas al plato.

De esta manera, Keider Montero iguala su récord a 1-1 tras dos aperturas en la presente zafra. El resto de sus estadísticas señalan una efectividad de 1.74 producto de tres carreras en 10.1 innings, con dos bases por bolas, 10 ponches, y 0.68 de WHIP.