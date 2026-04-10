MLB: ¿En qué orden al bate ha sido más productivo Luis Arráez esta temporada?

Ya a estas alturas todos sabemos de lo que es capaz de hacer Luis Arráez con el madero. Y es que para muchos, se trata del mejor hiteador de las Grandes Ligas del último lustro, ya que por algo cuenta con tres títulos de bateo.
Para esta temporada 2026, La Regadera se mantuvo en el Oeste de la Liga Nacional, pero con un uniforme nuevo como el de los Gigantes de San Francisco. Esta adición es de mucha valía para la organización de cara a una eventual lucha por clasificar a los playoffs, y en estas primeras semanas de acción han sido testigos de un bateador de alto calibre.
¡Arráez batea dónde sea!
El conjunto de la bahía ha disfrutado, desde el mismo Spring Training, de un pelotero único en su clase. Luis Arráez ha demostrado que en el beisbol ofensivo no todo se trata de poder, sino también de contacto, un detalle que no pasa desapercibido ante los ojos de fanáticos y rivales.
Dicho esto, el manager Tony Vitello ha experimentado un poco con el venezolano al usarlo en su lineup en distintos orden al bate. Al final la conclusión siempre ha sido la misma, sea dónde sea La Regadera siempre batea.
En 13 compromisos de esta campaña, Arráez ha visto más acción como cuarto bate, pero es como tercero en el orden donde más carreras ha impulsado hasta el momento.
Números de Luis Arráez bateando de primero en el orden
- 2 juegos
- 7 turnos
- 1 hit
- 1 base por bolas
- .143 AVG
- .393 OPS
Números de Luis Arráez bateando de segundo en el orden
- 3 juegos
- 10 turnos
- 5 hits
- 1 triple
- 1 carrera impulsada
- 1 base por bolas
- .500 AVG
- 1.200 OPS
Números de Luis Arráez bateando de tercero en el orden
- 3 juegos
- 12 turnos
- 4 hits
- 3 carreras impulsadas
- .333 AVG
- .666 OPS
Números de Luis Arráez bateando de cuarto en el orden
- 5 juegos
- 21 turnos
- 6 hits
- 1 doble
- 1 triple
- 2 carreras impulsadas
- .286 AVG
- .702 OPS