FVF celebró el Festival "Alineando Valores" por el Día del Síndrome de Down

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) celebró una edición especial de su programa "Alineando Valores". La actividad, enmarcada en el Día Mundial del Síndrome de Down, convirtió al Centro de Alto Rendimiento Santo Tomás de Aquino en el epicentro de la integración, reuniendo a medio centenar de atletas, familiares y figuras del fútbol nacional.

Fútbol con propósito: Más allá de la cancha

La jornada fue posible gracias a una alianza estratégica entre la FVF, Olimpiadas Especiales y Fundadown, contando además con el respaldo de Fundación Traki y la cantera del Deportivo La Guaira. A través de dinámicas recreativas y estaciones deportivas, se promovieron pilares fundamentales como la empatía, la tolerancia y el juego limpio.

Foto: de la FVF

El presidente de la FVF, Jorge Andrés Giménez Ochoa, se sumó activamente a las actividades en cancha, compartiendo con los jóvenes y destacando la dimensión social de este deporte.

"El fútbol es una herramienta de educación que llega a todos los hogares. Estamos formando ciudadanos que el día de mañana serán profesionales y parte fundamental de la sociedad venezolana que queremos seguir impulsando", reseñó el portal web del ente sobre lo que dijo el directivo.

Un programa con impacto nacional

El programa “Alineando Valores”, gestionado por la comisión de Integridad y Cumplimiento de la FVF, no es un esfuerzo aislado. Bajo la coordinación de Evelyn Evies, esta iniciativa ha logrado impactar de forma directa a más de 8,000 niños y adolescentes en todo el país, buscando mitigar conductas irrespetuosas y fomentar un entorno deportivo sano y responsable.

Foto: de la FVF

Esta edición especial reafirma el vínculo histórico entre la Federación y Olimpiadas Especiales. Giménez subrayó que el compromiso institucional se mantiene intacto: "Cuenten siempre con la Federación como una casa para impulsar a todos nuestros atletas especiales". Con eventos como este, el fútbol venezolano demuestra que sus valores más importantes no solo se entrenan, sino que se viven en comunidad, promoviendo una cultura de respeto e igualdad absoluta.