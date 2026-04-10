Team Beisbol Venezuela Femenino en el ojo de las organizaciones internacionales

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Durante la tarde de este viernes 10 de abril, parte de la Selección Femenina de Béisbol de Venezuela, estuvo de forma exclusiva para el programa ExtraInning que transmite Meridiano Televisión, donde las chicas develaron que el Mundial será una gran oportunidad para mostrarse ante las equipos internacionales.

Tras coronarse campeonas continentales de forma invicta, la Selección Femenina de Béisbol de Venezuela se prepara para la Copa del Mundo WBSC 2026-2027. El combinado criollo llegará al torneo como cuarta del ranking mundial. Las venezolanas viajarán a China Taipéi en agosto de este año para disputar la fase de grupos contra potencias como Japón, el equipo anfitrión, Cuba y Gran Bretaña.

La cita en suelo asiático está pautada para el 23 al 27 de agosto. Venezuela deberá finalizar entre las tres mejores selecciones de su grupo para obtener el cupo directo a la Fase Final, la cual se celebrará en la ciudad de Rockford, Illinois-Estados Unidos, en 2027.