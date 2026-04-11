LaLiga: Así fue el penal a Mbappé que el VAR no cantó y esto dijo Arbeloa

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El empate 1-1 del Real Madrid ante el Girona ha dejado secuelas profundas en el seno del conjunto blanco. Álvaro Arbeloa, visiblemente molesto, compareció ante los medios para analizar un encuentro marcado por la polémica arbitral y la falta de puntería, asegurando que su equipo fue perjudicado por una decisión que considera inexplicable.

Dura crítica al estamento arbitral y al VAR

El centro de la queja de Arbeloa fue un derribo de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé que no fue señalado como pena máxima. "Para mí es un penalti aquí y en la luna. Es una más, otra semana más", sentenció el entrenador, vinculando este hecho con lo sucedido recientemente en Mallorca.

Arbeloa cargó especialmente contra la disparidad de criterios en el uso de la tecnología: "No lo entiende nadie cuando entra el VAR. Imagino que cuando viene bien entra y cuando no, no entra. Es una acción clarísima". A pesar del arbitraje, el técnico reconoció que el equipo generó volumen de juego suficiente para llevarse los tres puntos: "Con lo poco que hemos concedido, tendríamos que haber hecho algún gol más".

Real Madrid enfocado en Múnich

Pese a la racha irregular del equipo blanco, que suma tropiezos ante Getafe, Osasuna, Mallorca y ahora Girona, Arbeloa restó importancia a la sequía goleadora de sus referentes ofensivos. "No me puedo preocupar por Vinícius y Mbappé; son dos de los mejores del mundo. La falta de gol tiene más que ver con el desempeño colectivo ante equipos que cierran espacios", explicó, instando a sus jugadores a dar el "200%" para ser competitivos.

La mirada del Real Madrid ya está puesta en el Allianz Arena, donde se jugarán el pase a las semifinales de la Champions frente al Bayern.

"Tenemos que ir convencidos de ganar y a morir allí", afirmó Arbeloa, quien aprovechó el duelo liguero para probar piezas clave: destacó la comodidad de Camavinga como "6" y celebró el regreso a la titularidad de Jude Bellingham. El inglés, aunque terminó cansado, dejó sensaciones positivas de cara a la cita europea del miércoles, que Arbeloa define como el momento de "acabar con la racha", reseñó la agencia EFE sobre lo que dijo Arbeloa.