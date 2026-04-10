Zulu Kingdom le da la victoria 3,000 a Chad Brown en la Maker’s Mark Mile (G1) de Keeneland

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El evento estelar de este viernes 10 de abril en el hipódromo de Keeneland tuvo un resultado muy llamativo. Zulu Kingdom (IRE), caballo de cuatro años que en el 2025 destacó como un ejemplar de altura en pruebas sobre césped, logra imponerse en la Maker’s Mark Mile (G1T) de $650,000 en recorrido de 1 milla (1,600 metros).

Montado por el francés Flavien Prat para el establo de Chad Brown, la carrera contó con una reducida nómina de aspirantes pues, de los trece inicialmente anotados, quedaron en competencia siete caballos de cuatro años y más edad, donde destacaba la presencia de Notable Speech (GB), el campeón de la Breeders’ Cup Mile (G1) que hacía su primera actuación en Venezuela.

Zulu Kingdom fue el mejor en la milla de la Maker’s Mark Mile

Con el dominio desde el inicio tal como es su característica corredora, Zulu Kingdom (IRE) se fue al frente sin ningún tipo de problemas. Una pésima salida por parte de Aomori City (Fr), uno de los dos caballos de Godolphin cuya misión era pelear a Zulu Kingdom (IRE), fue la primera nota negativa de la carrera.

La estrategia estuvo clara al momento de que Aomori City (Fr) con Richard Mullen, tomó la primera curva por el lado exterior y rápidamente fue a buscar al puntero, que con paso de 23.89 en los primeros 400 metros, 47.71 en la media milla y 1:11.58, controló al condensado grupo.

Sin embargo, Zulu Kingdom (IRE) no cedió ante la fuerte presión de sus oponentes y al momento de ingresar en el tiro derecho, tomó fuerza en la punta. Detrás de él, un comprometido Notable Speech (GB) no pudo accionar ante los múltiples tropiezos que tuvo. Al final, el surafricano One Stripe (SAf) con John Velázquez fue el único que pudo accionar para acercarse, pero era tarde para ganar.

Zulu Kingdom (IRE) se impone en registro de 1:34.90 para los 1,600 metros y le brinda al famoso trainer nacido en Mechanicville, Nueva York, el codiciado triunfo 3,000 de su carrera profesional. Chad Brown, que es destacado por ganar competencias selectivas en el césped, llevaba este viernes en Aqueduct a dos ejemplares en la última carrera: Resolute Will y Bishop Booming, los cuales llegaron primero y tercer respectivamente en un Maiden de $80,000.

Con respecto al triunfo de Zulu Kingdom (IRE) en la Maker’s Mark Mile (G1T) es la tercera victoria de Chad Brown en la historia del evento y para Flavien Prat fue la segunda. Ellos, el año pasado, triunfaron con Carl Spackler (IRE).

Los dividendos de esta prueba para Zulu Kingdom (IRE), ejemplar que tiene ahora de 9-7 y supera el millón de dólares en ganancias, hijo de Ten Sovereigns (IRE) en Zindziswa por Smart Strike, fueron de $12.08, $5.82 y $4.62.