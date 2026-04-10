¡Puerto Rico en la cima! Trifecta de jinetes boricuas encabeza el Limestone Stakes (G3) en Keeneland

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La temporada de primavera 2026 en el hipódromo de Keeneland presenta este viernes 10 de abril una cartelera de diez carreras y dentro, de la misma, hay dos competencias de grado. Una de ellas se celebró en la séptima en el turno, sobre superficie de grama.

El Limestone Stakes (G3), en recorrido de 5 1/2 furlongs (1,100 metros) con premio de $350,000, fue ganado de manera sorpresiva por Slay the Day, monta de “La Leyenda” boricua John Velázquez para el establo de Brian Lynch.

Boricua Power de manifiesto en el Limestone Stakes (G3)

Slay the Day, una potra de tres años conducida por el jinete más ganador de dinero en la historia del hipismo norteamericano, se lanzó a la caza del primer lugar desde el propio momento de la salida. La favorita Cy Fair con Irad Ortiz Jr. encabezó el grupo desde el inicio, con paso de 21.78 en los primeros 400 metros y 44.54 para la media milla.

Sin embargo, al entrar en la tierra derecha, Cy Fair recibió mucha más presión de Slay the Day, la cual no aflojó en el paso de la carrera para poder superar a su más cercana rival y adicionalmente, contener el empuje de Sapphire Beach (Ire) con José Ortiz, que descontaba con gran avance.

Al momento de la llegada, Slay the Day se mantuvo en el primer lugar, con tiempo récord de 1:01.99 en el mencionado recorrido, sobre Sapphire Beach (Ire) y Cy Fair, lo que significa que, jinetes puertorriqueños logran el 1-2-3 en la competencia: John Velázquez, José Ortiz e Irad Ortiz Jr.

Hija del múltiple campeón semental Into Mischief en Mind Out, Slay the Day gana su tercera carrera en cinco actuaciones para los colores del Flying Dutchman Breeding and Racing LLC. Criada por el famoso Pin Oak Stud LLC, Slay the Day fue mediana sorpresa de $16.14, $8.10 y $9.08. Por el lado de Sapphire Beach (Ire), genera $9.08 y $4.36, mientras que Cy Fair devuelve $2.32.