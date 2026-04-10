Javier Castellano va con este tubazo de 10-1 en el Lexington Stakes G3

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Uno de los meetings más importantes y que más dinero entrega en el calendario hípico de Estados Unidos, es el de Keeneland que se celebra por dos semanas y cuenta con la presencia de los venezolanos Junior Alvarado y Javier José Castellano.

Keeneland: Javier Castellano por el batacazo de 10-1 en el Lexington Stakes

La jornada de carreras de este sábado en el óvalo de Keeneland en su segunda semana de acción y tercera fecha, tiene una programación de 11 carreras donde se van a disputar dos Graded Stakes y el principal será el Lexington Stakes G3 que se disputará en la décima carrera del programa para potros nacidos en Kentucky de tres años en recorrido de 1.700 metros en arena.

La selectiva de último grado tiene una nómina de 11 ejemplares a correr donde el astro venezolano Javier Castellano montará al tresañero Enforced Agenda del trainer George Weaver para St Elias Stable.

El potro llega a la prueba con una campaña de una victoria en dos presentaciones, y su última presentación finalizó tercero en el Jerome Stakes el pasado 3 de enero en el meeting de Aqueduct. El purasangre es un producto del semental Liam’s Map en Heart and Hope por Tapit, nacido el 15 de marzo del 2023.

Para poder ganar deberá superar a grandes ejemplares como Ezum, pensionado de Brad Cox, el cual irá con la conducción del francés Flavien Prat o Confessional, de la misma cuadra y tendrá en el lomo al boricua Irad Ortiz Jr. Cabe mencionar que esta prueba es la última que entrega puntos para Kentucky Derby al ganador de la misma, con un orden de 20-10-6-4-2.

La prueba entrega un premio de $400.000 dólares y en caso de ganar la prueba, sería para Javier Castellano su noveno Stakes de la temporada en apenas el primer cuatrimestre y su sexto Stakes de grado del 2026.