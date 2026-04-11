MLB: Jesús Luzardo paga muy caro un inning para el olvido ante Arizona

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Los Phillies de Filadelfia no pudieron mantener su ventaja y terminaron cayendo 5 a 4 ante los D-Backs de Arizona en el Citizens Bank Park. Allí, Jesús Luzardo inició con un dominio letal, pero sorpresivamente sufrió una fuerte embestida del conjunto rival para sumar la derrota.

En esta ocasión trabajó por espacio de 4.2 innings en los que toleró cinco imparables y cinco carreras, con tres bases por bolas y ocho ponches. Vale mencionar que esta fue su salida más corta en lo que va de la temporada.

Una terrible entrada para Luzardo

Jesús Luzardo no dio tregua al elenco de Arizona y los maniató a lo largo de cuatro capítulos. Y es que Ketel Marte y Geraldo Perdomo fueron los únicos que pudieron pisarle la primera base luego de sacarle boletos, esto mientras sus compañeros concretaron un rally de cuatro rayitas en el primer inning.

Ya en el quinto todo se vino abajo para el lanzador de los Phillies. Con par de sencillos y una base por bolas se le llenó la casa, pero logró dominar a Jorge Barrosa con un ponche. Acto seguido, Marte e Ildemaro Vargas le pegaron sencillos productores de dos y una carrera, respectivamente.

Si bien el zurdo liquidó a Perdomo con el tercer strike, un doble de James McCann terminó de darle la vuelta al marcador en favor de los D-backs para el 5 a 4 definitivo. Fue entonces cuando el manager Rob Thomson decidió reemplazarlo por Jonathan Bowlan.

De esta manera, Jesús Luzardo ahora deja su récord en 1-2 luego de tres aperturas. El resto de sus estadísticas señalan una efectividad de 6.23 producto de 12 anotaciones en 17.1 entradas de labor, con cuatro boletos, 26 abanicados, y 1.15 de WHIP.