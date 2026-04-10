Tendencia positiva: La representación de jugadores negros en MLB crece por segundo año consecutivo

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Por primera vez en más de dos décadas, las Grandes Ligas (MLB) respiran un aire de optimismo respecto a la diversidad en sus filas. Según el informe anual presentado por la liga este viernes, el porcentaje de jugadores negros en las plantillas del Opening Day ha registrado un incremento por segundo año consecutivo, una racha de crecimiento que no se veía desde principios de este siglo.

Un ascenso lento pero constante

Las cifras indican que el 6.8% de los jugadores en las listas activas del día inaugural (incluyendo listas de lesionados y restringidas) son negros. Aunque parezca un número modesto, marca una tendencia ascendente tras el 6.2% registrado en 2025 y el 6.0% de 2024.

Este salto del 0.6% representa el crecimiento más significativo en una sola temporada desde el periodo entre 2017 y 2018. Si bien el camino por recorrer es largo —especialmente considerando que en 1991 el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte (TIDES) reportaba una representación del 18%—, la inercia actual sugiere que los esfuerzos de la liga están dando frutos.

El fruto de los programas de desarrollo

Uno de los datos más reveladores del informe es el origen de este talento. De los 64 jugadores negros que iniciaron la temporada en las mayores, 20 de ellos (casi un tercio) pasaron por programas de desarrollo impulsados por MLB y USA Baseball. Entre estas iniciativas destacan:

Academia Juvenil de la MLB

Serie Breakthrough y Serie DREAM

Nike RBI (Reviving Baseball in Inner Cities)

Hank Aaron Invitational

Este sistema de "cantera" está diseñado específicamente para cerrar la brecha de acceso al béisbol en comunidades urbanas y garantizar que el talento no se pierda por falta de recursos o visibilidad.

Juventud: El motor del cambio

El perfil demográfico de este grupo también ofrece una mirada al futuro. La edad promedio de los jugadores negros en MLB es de 27.8 años, notablemente inferior al promedio general de la liga, que se sitúa en 29.25 años.

El total incluye a 22 jugadores de 25 años o menos, lo que refuerza la idea de que estamos ante una nueva generación que está logrando establecerse en el máximo nivel a una edad temprana.

Además, la profundidad del talento se extiende a las ligas menores. En las listas de 40 jugadores para el día inaugural, se incluyeron 17 jugadores negros asignados a las menores, siete de los cuales provienen directamente de los programas de desarrollo de la liga. Un ejemplo destacado es el jardinero de los Milwaukee Brewers, Blake Perkins, quien tras demostrar su valía fue ascendido al equipo grande justo antes de iniciar la campaña.