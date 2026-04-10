Un "strike" inesperado: El curioso incidente en la develación de la estatua de Ichiro

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La inmortalidad deportiva rara vez viene acompañada de contratiempos, pero para Ichiro Suzuki, un pequeño incidente técnico se convirtió en la metáfora perfecta de su carrera. El pasado viernes, los Seattle Mariners develaron la tercera estatua en la historia de la franquicia a las afueras del T-Mobile Park, un homenaje en bronce al icónico jardinero japonés que, por un momento, pareció sufrir los efectos de una recta cortada invisible.

Un imprevisto de bronce

La ceremonia, diseñada para capturar la famosa postura de bateo de Suzuki, se topó con un detalle inesperado: al retirar la lona, se hizo evidente que el bate de la estatua estaba dañado. El mango se había quebrado y el barril del bate colgaba desviado hacia la derecha.

A pesar del momento de confusión inicial, el equipo de mantenimiento de los Mariners actuó con rapidez para estabilizar la pieza, devolviendo el bate a su posición vertical y restaurando la imponente silueta del astro nipón antes de que terminara el evento.

La "intervención" de Mariano Rivera

Lejos de mostrarse molesto, Ichiro recurrió a su característico ingenio para explicar el desperfecto. Con una sonrisa, el legendario número 51 sugirió que el responsable de romper su bate de bronce no era otro que el cerrador panameño y miembro del Salón de la Fama, Mariano Rivera, famoso por destrozar bates de madera con su letal cutter.

“No pensé que Mariano saldría aquí hoy para romperme el bate”, bromeó Suzuki ante las risas de los presentes, elevando el ánimo de una ceremonia que ya era histórica por sí misma.

Realeza en la Ciudad Esmeralda

Ichiro no estuvo solo en este hito. Estuvo flanqueado por las otras dos figuras que ya cuentan con estatuas y números retirados en la organización: Ken Griffey Jr. (24) y Edgar Martínez (11). Los tres titanes del béisbol retiraron juntos la lona, simbolizando el panteón de leyendas de los Mariners.

Este homenaje llega tras un año de ensueño para Suzuki. El verano pasado, hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en Japón en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, logrando un impresionante 99.7% de los votos, el segundo porcentaje más alto de la historia, solo detrás del propio Rivera.

La perfección es un camino, no un destino

Para el siempre reflexivo Ichiro, la imperfección de la estatua guardaba un significado más profundo que un simple error de fundición. Fiel a su filosofía de mejora continua, vinculó el bate roto con aquel pequeño margen de votos que le faltó para la unanimidad en Cooperstown.

“En el Salón de la Fama me faltó un voto; hoy, el bate se rompió”, reflexionó Suzuki. “Eso me recuerda que todavía no he llegado a la perfección absoluta, que aún debo seguir esforzándome. Lo veo como un buen recordatorio de que siempre hay camino por recorrer”.