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MiLB: Oswaldo Cabrera va agarrando ritmo en Ligas Menores tras su lesión

El grandeliga venezolano sufrió una fractura en su tobillo a mediados de junio del año pasado

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 06:05 pm
MiLB: Oswaldo Cabrera va agarrando ritmo en Ligas Menores tras su lesión
Foto: MiLB
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Es cuestión de tiempo para que Oswaldo Cabrera regrese nuevamente a las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Pero por lo pronto, su objetivo principal es retomar su mejor versión en Ligas Menores luego de meses de rehabilitación tras su lesión.

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Como muchos recordarán, el infielder venezolano tuvo una fractura en su tobillo durante un compromiso a mediados del mes de junio del año pasado, una situación que lo envió a la lista de lesionados de 60 días para finalizar de esa manera su temporada 2025.

Cabrera va paso a paso

Oswaldo Cabrera fue parte del Spring Training de los Yankees durante este año. En total participó en 10 compromisos en los que conectó cuatro imparables (un doble), remolcó una carrera y anotó otras tres. Sin embargo, no pudo hacer equipo para el Opening Day y la organización lo envió a Triple-A.

Desde entonces, el oriundo de Guarenas ha tenido bastante actividad con Scranton/Wilkes-Barre RailRiders hasta la fecha. Si bien no cuenta con números impresionantes, lo positivo de todo es que ya está mostrando un nivel de recuperación óptimo, algo que le permitirá a mediano plazo retornar a las Mayores.

Números de Oswaldo Cabrera en la temporada 2026 en la MiLB (AAA)

  • 10 juegos
  • 41 turnos al bate
  • 7 hits
  • 1 triple
  • 1 jonrón
  • 4 carreras impulsadas
  • 7 carreras anotadas
  • 1 base robada
  • .171 AVG
  • .222 OBP
  • .293 SLG
  • .515 OPS

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