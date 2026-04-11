Estos son los retirados de la Reunión N°9 en Valencia 11-04-2026

Este sábado 11 de abril se tendrá la novena reunión, la cual contará con un atractivo programa de ocho carreras que incluye el Clásico “Hipódromo Nacional de Valencia” a disputarse en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia.
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Además, se realizará el emocionante juego del 5y6 que buscará nuevo monto sellado en recaudación.
Hinava: Retirados Reunión 09
El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión da a conocer este sábado por la mañana, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.
Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.
Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia
De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:
Carrera 2 #5 New Rocket por Cólico.
Carrera 3 #4 La Bastilla por Claudicación del miembro anterior izquierdo.
Carrera 8 #3 Ire Princess por Anaplasmosis.
Carrera 8 #6 Néstor Julian por Inflamación nudo del miembro anterior derecho.