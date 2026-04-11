Estos son los retirados de la Reunión N°9 en Valencia 11-04-2026

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Este sábado 11 de abril se tendrá la novena reunión, la cual contará con un atractivo programa de ocho carreras que incluye el Clásico “Hipódromo Nacional de Valencia” a disputarse en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia.

Además, se realizará el emocionante juego del 5y6 que buscará nuevo monto sellado en recaudación.

Hinava: Retirados Reunión 09

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión da a conocer este sábado por la mañana, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que cuatro ejemplares no podrán competir en la mencionada jornada sabatina.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

Carrera 2 #5 New Rocket por Cólico.

Carrera 3 #4 La Bastilla por Claudicación del miembro anterior izquierdo.

Carrera 8 #3 Ire Princess por Anaplasmosis.

Carrera 8 #6 Néstor Julian por Inflamación nudo del miembro anterior derecho.