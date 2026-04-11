David Ortiz confía que Venezuela meterá más peloteros al Salón de la Fama a mediano plazo

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La ciudad de Caracas recibe la visita de varias estrellas internacionales a propósito de la Liga Monumental que está por comenzar. Entre los invitados internacionales destacan jugadores dominicanos como Robinson Canó, José Reyes y David Ortiz, este último estuvo muy abierto a compartir declaraciones con la prensa y no dudó en elogiar a Venezuela y sus peloteros.

"Big Papi", como también se le conoce a Ortiz, sobre todo en MLB, se mostró contento en su llegada al país, de hecho hizo una invitación pública para visiten el territorio nacional: "La gente tiene que venir para acá, Venezuela esta chulísima, hay mucha gente bacana. Caracas está bellísima, no es lo que dicen allá afuera".

Ortiz ve a más venezolanos llegando a Salón de la Fama

En referencia a la ausencia de más jugadores venezolanos en el Salón de la Fama y los que aún tienen opciones de llegar, Ortiz como voz autorizada afirmó lo siguiente: "Con el tiempo eso va a cambiar, Venezuela es un país que esta dando mucho talento y siempre ha dado mucho talento. Esos muchachos que vienen subiendo por ahí yo no dudo que hayan un par de Salón de la Fama entre ellos".

Las palabras del múltiple campeón de la Serie Mundial no quedaron allí e incluso se tomó la molestia de aconsejar a todos aquellos que van por el buen camino: "Si con Dios por delante se mantienen saludables y siguen su rutina de trabajo, al final de la jornada eso es la que cuenta y talento hay de sobra.