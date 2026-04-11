Thalía y su última novela en Televisa al lado de Fernando Carrillo

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"María la del barrio", "María Mercedes" y "Marimar", son algunas de las novelas más importantes de la estrella mexicana Thalía. Éxitos que le dieron enorme reconocimiento en todo el mundo, y que mostraron su talento para llorar.

Su último trabajo en la televisión fue en la novela "Rosalinda", al lado del galán venezolano Fernando Carrillo.

Thalía y su lejanía con las novelas

En el drama la actriz fue la protagonista, interpretó el tema principal y participó con otras figuras destacadas como su hermana, Laura Zapata, y Lupita Ferrer.

La esposa del empresario Tommy Mottola y madre de dos adolescentes, hoy lleva una relación distante con Televisa, y sin ánimos de volver con una producción como en los viejos tiempos.

En una reciente entrevista la belleza mexicana, habló de su firme decisión de estar lejos de la planta ubicada en la Ciudad de México.

Destacó que la decisión se debe a la presión extrema que vivió durante sus años en el set encarnando a las "Marías".

Aseveró que fue un desgaste muy fuerte, afectando su estabilidad emocional por cómo se filmaron múltiples escenas.

Thalía habla

"Me destrozó la mente la forma en que se grabaron esas novelas. No había manera que me entregaran el guion antes, era siempre el mismo día. Todo se grababa para salir al aire esa misma noche. No más está presión, yo no puedo así", contó.

De ahí la decisión de no estar más en telenovelas, y dedicar todo su tiempo en su carrera musical y a la animación, siendo conductora de Premio Lo Nuestro, en los últimos años.

Hoy lleva su vida en Estados Unidos, junto a su familia y equipo de producción, lanzando temas de Navidad como "Santa" el año pasado.