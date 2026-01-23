Fernando Carrillo lanza delicada amenaza en contra de Catherine Fulop

Suscríbete a nuestros canales

Hace muchos años Fernando Carrillo y Catherine Fulop protagonizaron una de las telenovelas más importantes de Venezuela, llamada “Abigail”. Sin embargo, de aquella producción y los cuatro años de matrimonio que vivieron, ya no queda nada.

En una reciente entrevista con la actriz y presentadora argentina Moria Casán, el galán de novelas lanzó de todo en contra Catherine, asegurando que luego de la novela mencionada no tuvo más popularidad.

Amenaza con contra de Fulop

Sin embargo, lo más fuerte de la conversación fue la amenaza de Fernando con publicar supuestas imágenes subidas de tono que tendría de la exreina de belleza, que lleva años radicada en Argentina, siendo una estrella de la televisión.

“Le digo a esa señora que de no parar, voy a sacar algunos videítos que tengo por ahí, que deje de hablar de mí, bien o mal. Voy a publicar todos esos videos”, comentó sin tapujos.

Carrillo, que realizó grandes producciones en México, con figuras como Thalía y Adela Noriega, aseveró que en las imágenes que posee Fulop se ve increíble.

Fernando: "Soy un caballero"

El también modelo dejó muy en claro que es un caballero y que respeta a las mujeres, pero hasta un punto, ya que no permitirá abusos y ataques en su contra.

“Soy un caballero, pero si vuelve a hablar de mí, voy a publicar todos esos videos. Es muy linda pero medio corta, no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta”, expresó.

Hasta el momento Catherine no ha respondido a las declaraciones.