Liga de Naciones Femenina: Así queda la tabla de posiciones tras la derrota de Venezuela

La Vinotinto Femenina sufrió un revés importante en sus aspiraciones de clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.
En un duelo de alta intensidad, las dirigidas por Ricardo Belli cayeron 2-1 frente a su similar de Colombia, un resultado que altera significativamente la parte alta de la tabla de posiciones en la Liga de Naciones Femenina.
Venezuela, que llegaba a esta jornada como líder absoluta, no pudo sostener la ventaja y ahora se ve obligada a recalcular su estrategia para las fechas finales del certamen.
Así queda la tabla de posiciones
Con esta derrota, la Vinotinto abandona la cima y desciende a la tercera posición, quedando momentáneamente fuera de los puestos de acceso directo a la cita mundialista.
|Posición
|Selección
|Puntos
|Estatus Mundial 2027
|1°
|Argentina
|10
|Clasificación Directa
|2°
|Colombia
|10
|Clasificación Directa
|3°
|Venezuela
|8
|Repechaje
|4°
|Chile
|7
|Repechaje
Foto Cortesía - Conmebol
Clasificación directa vs repechaje
El formato de competencia es claro y no deja margen de error: Los dos primeros lugares de la tabla obtendrán su boleto de forma directa al Mundial de 2027. Por su parte, quienes finalicen en la tercera y cuarta posición deberán buscar su cupo a través de una fase de repechaje.
Tras una primera vuelta muy positiva donde el equipo mostró un nivel dominante, el objetivo del cuerpo técnico y las jugadoras sigue siendo evitar la repesca y asegurar el cupo directo entre las dos mejores del continente.
Para retomar la senda del éxito y recuperar los puestos de vanguardia, la Vinotinto deberá cambiar la dinámica y sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus últimos tres compromisos (Argentina, Bolivia y Uruguay).
El margen de error se ha reducido, pero con ocho unidades y tres partidos por disputar, la clasificación directa sigue dependiendo del desempeño de las guerreras venezolanas.