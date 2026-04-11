Liga de Naciones Femenina: Así queda la tabla de posiciones tras la derrota de Venezuela

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La Vinotinto Femenina sufrió un revés importante en sus aspiraciones de clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

En un duelo de alta intensidad, las dirigidas por Ricardo Belli cayeron 2-1 frente a su similar de Colombia, un resultado que altera significativamente la parte alta de la tabla de posiciones en la Liga de Naciones Femenina.

Venezuela, que llegaba a esta jornada como líder absoluta, no pudo sostener la ventaja y ahora se ve obligada a recalcular su estrategia para las fechas finales del certamen.

Así queda la tabla de posiciones

Con esta derrota, la Vinotinto abandona la cima y desciende a la tercera posición, quedando momentáneamente fuera de los puestos de acceso directo a la cita mundialista.

Posición Selección Puntos Estatus Mundial 2027 1° Argentina 10 Clasificación Directa 2° Colombia 10 Clasificación Directa 3° Venezuela 8 Repechaje 4° Chile 7 Repechaje

Foto Cortesía - Conmebol

Clasificación directa vs repechaje

El formato de competencia es claro y no deja margen de error: Los dos primeros lugares de la tabla obtendrán su boleto de forma directa al Mundial de 2027. Por su parte, quienes finalicen en la tercera y cuarta posición deberán buscar su cupo a través de una fase de repechaje.

Tras una primera vuelta muy positiva donde el equipo mostró un nivel dominante, el objetivo del cuerpo técnico y las jugadoras sigue siendo evitar la repesca y asegurar el cupo directo entre las dos mejores del continente.

Para retomar la senda del éxito y recuperar los puestos de vanguardia, la Vinotinto deberá cambiar la dinámica y sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus últimos tres compromisos (Argentina, Bolivia y Uruguay).

El margen de error se ha reducido, pero con ocho unidades y tres partidos por disputar, la clasificación directa sigue dependiendo del desempeño de las guerreras venezolanas.